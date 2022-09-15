TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moldova’ya gitti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Moldova’ya gitti.
Yeni Akit Ankara
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile birlikte Moldova'nın başkenti Kişinev'e gitti.
Şentop’u Kişinev Uluslararası Havaalanı’nda Moldova Parlamentosu Başkanvekili Mihail Popşoi ve Dostluk Grubu Başkanı Fiodor Gagauz karşıladı. Meclis Başkanı Şentop’a AK Parti Uşak Milletvekili Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Atalay, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve TBMM Katip Üyesi İshak Gazel eşlik ediyor.