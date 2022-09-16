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Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop Komrat Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti
Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Komrat Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Moldova’da Komrat Yunus Emre Enstitüsüne ziyarette bulundu. Enstitü ziyareti kapsamında Mustafa Şentop, Moldova’da Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, akademisyenler, Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:11:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Komrat Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Yeni Akit  Ankara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyeti ile birlikte Yunus Emre Enstitüsüne bağlı Komrat Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesini ziyaret ederek, Enstitünün Gagauzya’daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve Kütüphane’nin Şeref Defterini imzaladı. Komrat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Vasilisa Tanasoglu tarafından Enstitünün Moldova’da düzenlediği Türkçe öğretimi faaliyetleri, kültür-sanat etkinlikleri ve geleneksel Türk el sanatları kursları hakkında Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a bilgilendirmede bulunuldu. İki ülke arasındaki kültürel bağların önemine vurgu yapan Şentop; imzalanan kültürel iş birliği anlaşmalarıyla ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğin ifade etti.

Komrat Yunus Emre Enstitüsü’nün Moldova’da kurduğu kültürel bağlar

Komrat’ta 2015 yılından itibaren faaliyetlerine başlayan Komrat Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aracılığıyla iki ülke arasındaki kültürel etkileşim her geçen gün artıyor.

Enstitünün yerel kurum ve kuruluşlarla hayata geçirdiği iş birlikleri çerçevesinde Moldova’da Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmaları destekleniyor ve kültürel aktiviteler gerçekleştiriliyor.

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