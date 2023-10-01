TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan hain saldırıya kınama: 1 Ekim'in seçilmiş olması manidar!

Kurtulmuş konuşmasına, Ankara'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak başladı.

"Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir." diyen Kurtulmuş, "Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurutulmuş yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin de, "Yeni Anayasa'nın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır." dedi.

İslamofobiyle mücadele mesajı da veren Numan Kurtulmuş, "İslamafobiye karşı mücadelede TBMM üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirecek." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis kürsüsüne çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından TBMM, 3 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapandı.

Üst düzey güvenlik önlemleri alındı!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısının ardından, TBMM'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi.

28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin yapılacak programlarda ise değişikliğe gidilmedi.