TBMM Araştırma Komisyonu: Hiranur Vakfı İstanbul'da incelenecek!

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TBMM Çocuk İstismarı'nın Araştırılması Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanarak, Hiranur Vakfı'na ilişkin olayın İstanbul'da incelenmesine karar verdi.

Komisyonun çalışmasına ilişkin bilgiler aktaran AK Partili Aydoğdu, "Ülkemizin belki de 'geleceğimiz' diye düşündüğümüzde en hassas konusu çocuk konusu. Çocuğu istismar edebilecek her muhatapla ilgili burada bir çalışma yapacağız." dedi.

'El birliği ile çalışacağız'

Komisyonda bütün siyasi partilerin ortak hareket ettiğini söyleyen Cengiz Aydoğdu, şöyle devam etti:

Bizim için ümit verici olan hatta kıvanç verici olan şey bütün arkadaşlarımız aynı kanaatleri taşıyor. Bu komisyonda el birliği ile çalışacağız. Bu konuda siyasi partilerimizin başka siyasi sahalarda takip ettiği tezlerle ilgili bir tavır alış olmayacak.