TBMM Akbelen'i görüşmek için toplandı! Devlet Bahçeli: Buradayız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir provokasyonların yapıldığı Akbelen Ormanı için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.
TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen mevkiinde bulunan maden sahası çalışmalarına ilişkin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.
Toplantı için yeter sayıya ulaşılan Genel Kurul'da, bölgedeki çalışmalara dair genel görüşme önerisi alınacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’teki Akbelen oturumundan önce konuştu. Bahçeli, "Türkiye’nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağıracak gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim’e kadar her toplantıda buradayız" dedi.
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