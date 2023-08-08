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Siyaset TBMM Akbelen'i görüşmek için toplandı! Devlet Bahçeli: Buradayız
Siyaset

TBMM Akbelen'i görüşmek için toplandı! Devlet Bahçeli: Buradayız

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:30:00 - 2023-08-08 17:41:21
TBMM Akbelen'i görüşmek için toplandı! Devlet Bahçeli: Buradayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir provokasyonların yapıldığı Akbelen Ormanı için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen mevkiinde bulunan maden sahası çalışmalarına ilişkin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.

Toplantı için yeter sayıya ulaşılan Genel Kurul'da, bölgedeki çalışmalara dair genel görüşme önerisi alınacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’teki Akbelen oturumundan önce konuştu. Bahçeli, "Türkiye’nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağıracak gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim’e kadar her toplantıda buradayız" dedi.

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Yorumlar

Emekliye cevap

Haberin konusu ne bu seçimlerden sonra sadece hayat pahalılıgı emekli ama her haber altına bu yorumu yapıyor nerden emekli merak etmemek elde deyil ama eyt li deyil bu kesin

emekli ismail

birde emekliler için orda olsaydınız başkanım. vardınız ama yoktunuz. yazıklar olsun 1978 den beri verdiğimiz emeklere...... 40 yıl çalışıp vatan,millet için vergi veren,pirim yatıran devlette değil özel şirkette çalışıp, emekli olarak aldığımız zam oranı %25 olup bu ay %10 enfelasyon olan ülkede ne diyeyim yolunuz açık olsun artık türkiyenin ben ve benim gibiler yoruldum artık , sizin olsun.....
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