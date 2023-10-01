TBMM açıldı! Kılıçdaroğlu locada, Akşener yok...

TBMM yeni yasama yılı düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla açılan Meclis oturumunu milletvekili olmayan genel başkanlar locadan izledi.

Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili seçimine girmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis açılış törenini locadan izledi. Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yan yana oturdu. İki lider bir süre sohbet etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise açılış oturumunu eski başbakan olması dolayısıyla eski Meclis Başkanlarının da bulunduğu locadan izledi. Açılışa eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop da katılarak locadan izledi.

Akşener katılmadı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Meclis açılışına katılmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meclis Genel Kurulu’na ilk gelen genel başkan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. HDP’nin eski eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan Yeşil Sol Parti grubunun arka sıralarında oturdu. Yeşil Sol Parti grubunun ön sıralarında partinin eş sözcüleri yer aldı.