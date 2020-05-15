  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DHKP-C sevici Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında görevden uzaklaştırıldı

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti
için kalan
Spor

TBF, Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Futbol A Takımı performans ekibindeki bir yardımcı personelin korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:54:36 -
TBF, Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Futbol A Takımı performans ekibindeki bir yardımcı personelin korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


TBF’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Futbol Takımı personeline ve Galatasaray Spor Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı