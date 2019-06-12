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TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye para cezası

- Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 86 bin 250 lira para cezası verdi

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:34
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye para cezası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Kulübünün 86 bin 250 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

TBF'den yapılan açıklamada, play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan ikinci maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon içinde beşinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle kurulun, sarı-lacivertli kulübe 75 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Ayrıca, eylemin "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" nedeniyle ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak takdiren, Fenerbahçe Kulübünün 11 bin 250 lira daha para cezası almasına karar verildiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüp böylece oy birliğiyle toplam 86 bin 250 lira para cezası aldı. Fenerbahçe Beko'ya play-off final serisinin ilk maçının ardından da 61 bin 250 lira para cezası verilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:34
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Disiplin Kurulu
  4. Fenerbahçe Beko
  5. Türkiye Basketbol Federasyonu

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