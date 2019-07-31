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TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol

- Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan: "3x3 basketbolun bilinirliğini artırıyor hem de bu formatın keyfini seyircilerle buluşturuyor"- "Red Bull'un bu spora destek vermesi ve ortaya böyle başarılı bir organizasyon çıkıyor olması bizleri çok mutlu ediyor"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:52
TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, "3x3 basketbolun bilinirliğini artırıyor hem de bu formatın keyfini seyircilerle buluşturuyor." ifadesini kullandı.

TBF ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol'da Türkiye şampiyonu, geçtiğimiz günlerde yapılan finalde Petkimspor'u 13-10 mağlup eden Hercules oldu.

Beş şehirde gerçekleştirilen elemeler sonunda 12 takım Antalya'da karşı karşıya geldi. Organizasyonu şampiyonlukla tamamlayan Hercules, Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Organizasyonla ilgili açıklama yapan TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, 3x3 basketboluna çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun meyvelerini Moğolistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Dünya Kupası'nda elde ettiğimiz ikincilikle de almış olduk. Bu anlamda, Red Bull'un ortaklığı ile düzenlediğimiz TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu da bizim için çok kıymetli bir organizasyon. Heyecan verici, dinamik ve yenilikçi formatıyla bu tur hem 3x3 basketbolun bilinirliğini artırıyor hem de bu formatın keyfini seyircilerle buluşturuyor."

Organizasyon sayesinde birçok noktada basketbolseverlerle buluştuklarını anlatan Onan, şu ifadeleri kullandı:

"İki kategoride de birçok güzel maç izledik. Final günü bin 500'ün üzerinde seyirci maçları Antalya'da, yerinde takip etti ve TBF'nin YouTube hesabından da bu maçlar canlı yayınladı. Sezon boyunca hem gösterilen ilgiden hem de saha içinde ortaya koyulan performanslardan biz çok memnun kaldık. Bütün takımlar kaliteli sporculardan oluşuyor. Dolayısıyla sezon boyunca oynanan maçlar büyük mücadelelere sahne oldu ve keyifli bir sezonu tamamladı. Çok güzel bir final organizasyonunu geride bıraktık. Sezon boyunca yaşanan heyecanın zirve gününde Hercules zafere ulaştı. Aldıkları sonuç aylar süren çalışmalarının bir karşılığı. İki sene önce dünya finali tecrübesi yaşadıkları için bu sene Kanada'daki dünya finaline daha bilinçli gidecekler. Red Bull Reign Dünya Finali'nin formatı, TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'ndan biraz daha farklı ancak Hercules'in o turnuvaya da uyum sağlayıp bizi en iyi şekilde temsil edeceğine eminim."


- "3x3 basketbol bizim için önemli bir branş"


Her geçen gün daha da popülerleşen ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları takvimine de girmeyi başaran 3x3 basketbolun Türkiye'deki en büyük organizasyonu TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nu 2017'den bu yana Red Bull ile birlikte düzenlemekten mutlu olduklarını kaydeden Ömer Onan, şunları aktardı:

"Red Bull'un bu spora destek vermesi ve ortaya böyle başarılı bir organizasyon çıkıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. 3x3 basketbol bizim için önemli bir branş. Artık olimpik bir dal olduğu için de önemi daha da artıyor. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nu yetkililerimiz yakından takip etti ve gerekli çalışmalar yapıldı. Tabii ki milli oyuncu havuzumu geliştirebilmek, bu turdan isimleri milli takımlarımıza kazandırabilmek turnuvadan elde edebileceğimiz en büyük kazanımlardan biri olur."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:52
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