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Gündem TBBM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan yargılanmalı
Gündem

TBBM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan yargılanmalı

Moskova'da yapılan müzakereye rağmen sivilleri hedef alan saldırılarına devam eden Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini vurgulayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın yargılanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:43:00 -
TBBM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan yargılanmalı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ateşkese rağmen sivilleri hedef alan saldırılarından dolayı Ermenistan'ın yargılanması çağrısında bulundu.

Ermenistan, savaş suçu işliyor

Ermenistan, Azerbaycan'la Moskova'da gerçekleşen müzakereye rağmen sivillere yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Yaptığı savaş suçuna rağmen ise uluslararası kamuoyundan somut bir adım atılmıyor. Öte yandan Azerbaycan işgal altındaki bölgeleri kurtarmaya devam ediyor.

Bölgede sıcak çatışmalar sürerken Türkiye'den de yeni açıklamalar geliyor.

 

Şentop'tan 'Ermenistan yargılanmalı' çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından, 'Azerbaycan ile Moskova’da alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü' aktardı.

'Bu saldırıların, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçu olduğunu ve yargılama yapılması gerektiğini' savunan Şentop, "Ermenistan artık küresel bir sorundur" paylaşımında bulundu.

Şentop'un paylaşımı:

 

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