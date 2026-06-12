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Ekonomi TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Genel Kurul’da sektörün gündemini değerlendirdi
Ekonomi

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Genel Kurul’da sektörün gündemini değerlendirdi

Yeniakit Publisher
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TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Genel Kurul’da sektörün gündemini değerlendirdi

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 69. Genel Kurulu, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul'un açılış konuşmalarını; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar yaptı.

Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, küresel ekonomide artan jeopolitik riskler, ticaret politikalarındaki değişimler ve yüksek belirsizlik ortamına rağmen Türkiye ekonomisinin dirençli bir performans sergilediğini söyledi. Çakar, ekonomi programının sağladığı kazanımlar sayesinde öngörülebilirliğin arttığını, makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin sürdüğünü vurguladı.

 

Başkan Çakar, "Sektörümüz güçlü bilanço yapısı, gelişmiş teknolojik altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla ekonomiye katkı sağlamayı sürdürüyor. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 50 trilyon TL'yi, kredi hacmi ise 25 trilyon TL'yi aştı. Bankacılık sektörü olarak yatırım, üretim, ihracat, tarım ve KOBİ'lerin finansmanına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

 

 

Türkiye Bankalar Birliği'nin faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çakar, Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi çalışmaları, uluslararası iş birlikleri, eğitim programları, finansal okuryazarlık projeleri ve sektör araştırmalarıyla bankacılık sektörünün gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

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