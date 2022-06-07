Tazminat yansıtma oranları yükseldi mi? Ek göstergeleri 3600’ün altında kalanlar zam alacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı. 3600 Ek Gösterge'de 600 puanlık artış yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenlemenin yıl başından itibaren geçerli olacağını belirtti. Böylece memur emeklisinin maaşı 1234 ila 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 ila 50 bin 150 TL arasında artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak." dedi.

Tazminat yansıtma oranları yükselecek mi?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklama sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi. Ali Yalçın düzenlemeye ilişkin, “Ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin Tanzimat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklanan çalışma sonrası ortaya konan tabloyu önemli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Yalçın, “Özellikle çalışmayı, 4 meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli görüyoruz. Aynı zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, teklifimizin dikkate alındığını gösteriyor. Tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmiş olması, herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabilmesini sağlamıştır. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de kapsama dahil edilmesi ilk günden bugüne kadar dile getirdiğimiz tekliflerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Ancak, çalışmaya ilişkin detayları henüz göremediğimiz için, özellikle ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranlarında da artış yapılması teklifimizin karşılanmasına ilişkin cümle kurmayı erken bulmakla birlikte, Ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin Tanzimat Yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır” şeklinde konuştu.

Tazminat yansıtma oranları ne zaman yükselecek?

Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci ise 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin olarak, “Ek gösterge 5 milyon 300 bin memur ve emeklisini kapsayacak ve tüm memurların göstergelerinde 600 puan artış olacak. Memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek göstergesi 3600’ün altında kalan personelin tazminat yansıtma oranları mutlak surette yeniden ele alınmalı ve yükseltilmelidir. Ek gösterge konusunda ortaya koyduğumuz sorunun kamu çalışanlarının gündeminden bütünüyle çıkması için düzenleme TBMM gündemine geldiğinde tazminat yansıtma oranlarının da düzeltilmesi konusunda girişimlerde bulunacağımız bilinmelidir” ifadelerini kullandı.