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Taze incirden elde edilen tatlılar festivalde yarıştı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 15.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:09
Taze incirden elde edilen tatlılar festivalde yarıştı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 15.’si düzenlenen Buharkent Belediyesi Kültür ve Sanat Şenliği, Taze İncir Festivali kapsamında taze incir tatlısı yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren tatlıları yapan kadınlar ödüllendirildi.


Dolu dolu geçen festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen yarışmaya Müjgan Dikmen, Aynur Aynaoğlu, Esma Ulu, Ümmü Ercan ve Nilgün Şahin Özkurt incir tatlıları ile yarıştı. Yarışmanın jüri üyeliklerini İlçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu başta olmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Erol, belediye meclis üyeleri ve bazı vatandaşlar üstlendi. Birbirinden lezzetli incir tatlılarını tek ek tadan jüri üyeleri, görünüm, lezzet ve sunum gibi kriterleri dikkate alarak değerlendirme yaptı. Değerlendirme sonundaÜmmü Ercan, Pudingli incir tatlısı ile birinciliği, Nilgün Şahin Özkurt, incir tatlısı ile ikinciliği, Aynur Aynaoğlu, yuvarlak pestil ile üçüncülüğü, Esma Ulu, Muska Pestil ile dördüncülüğü elde ederken yarışmada beşinciliği ise Müjgan Dikmen Dondurmalı tatlı ile elde etti.


Taze incir ve tanıtımına verdikleri önemden de söz eden Başkan Erol, “Bizim için en önemli olan ekonomik değerimiz olan taze incirimizi tanıtmaktır. Taze incirimizin aynı zamanda katma değer elde edilerek bölgemizin ekonomisine destek olmasını sağlamak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz incir tatlısı yarışmamızı yaptık. Her geçen yıl katılım ve tatlı çeşidi artıyor. Bu da incirimizin tanıtımına ve katma değerinin artmasına vesile olacağı için ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.


Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu ise göreve yeni geldiği için ilk kez yarışma ve festival coşkusu yaşadığını ifade ederek, “İlçemizin en önemli ürünlerinden olan incirin farklı şekillerde değerlendirilmesi, kadınlarımızın ve ilçemizdeki vatandaşlarımızın bunun için bir yarışa girmesi güzle bir olay. Biz de elimizden geldiğince en adaletli bir şekilde görünüm ve tatlarına bakarak değerlendirdik. Bir üründen birbirinden güzel tatlar nasıl ortaya çıkar, hayretle gördük” dedi.


Yarışma birincisi Ümmü Ercan da konuşmasında iki kardeş olarak iki ayrı tatlı ile yarışmaya katıldıklarını ifade ederek, “İlk kez bir yarışmaya katıldık ve birinci olmanın mutluluğunu yaşadım. Pastamız birinci, pestilimiz ise dördüncü oldu. Amacımız taze incirden güzel lezzetlerin elde edilebileceğini göstermekti” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:09
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