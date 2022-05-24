Taze çilekli muhallebi tarifi nasıl yapılır? Meyveli muhallebi tarifi

Taze Çilekli Muhallebi Tarifi İçin

Malzemeler

1 kilo süt

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 kutu sıvı krema

1 su bardağı şeker

1 yumurta bir paket vanilya

Üst süslemesi için dr. otker meyveli sos ve taze çilek

Taze Çilekli Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır?

Vanilya ve sıvı krema hariç tüm malzemeleri blendırdan geçirip pişirelim .Güzel bir muhallebi elde edelim. Muhallebi piştikten sonra altını kapatalım ve mikserle 5 dakika çırpalım, ardından sıvı krema ve vanilyayı ekleyip 1 dakika daha çırpalım .Muhallebimiz hazır. ☺️ Kuplarımıza çilekleri kesip etrafına dizelim, ortasına da muhallebiyi dökelim. En üstüne de meyveli sosu ekleyip istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

Kalan çileklerle bu tarifi deneyebilirsiniz.

Taze Çilekli Salata Nasıl Yapılır?

Taze Çilekli Salata Tarifi İçin Malzemeler

500 g taze çilek (Doğranmış)

1 adet mor soğan (İnce doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet köy biberi

1 adet kapya biber

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı doğranmış taze nane

1 yemek kaşığı doğranmış taze kişniş

1 çay kaşığı bal

Tuz, karabiber

Taze Çilekli Salata Nasıl Yapılır?

Nefis bir taze çilekli salata tarifi için malzemeleriniz hazırsa başlayabilirsiniz.

Biberleri ve sarımsakları yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. 200 derecede fırının ızgara bölümünde közleyin (Tavada veya tost makinesinde de közleyebilirsiniz). Közlediğiniz sarımsak ile biberleri ince doğrayın. Doğranmış tüm malzemeyi geniş bir kaba aktarıp harmanlayın. En son zeytinyağını, tuzu, karabiberi ve balı ekleyip tatlandırın. Bekletmeden fırında üçgen şeklinde kızarttığınız tortilla cipslerle birlikte servis yapın.