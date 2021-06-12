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Kadın - Aile Taze barbunya nasıl yapılır? Taze barbunya tarifi
Kadın - Aile

Taze barbunya nasıl yapılır? Taze barbunya tarifi

Taze barbunya yemeği yapılışı | Yaz mevsimiyle birlikte tezgahlar taze barbunyalarla dolup taştı. Pek çok kişi taze barbunya yemeğinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Tam ölçülü taze barbunya nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 18:53:00 -
Taze barbunya nasıl yapılır? Taze barbunya tarifi

Leziz bir taze barbunya yemeği hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, taze barbunya tarifi

Taze barbunya tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo taze barbunya
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 adet domates
  • 2 adet havuç
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet küp şeker
  • Tuz
  • 2 su bardağı sıcak su

Taze barbunya nasıl yapılır?

Öncelikle taze barbunyaları ayıplayıp güzelce yıkayın.

Soğanı yemeklik doğrayıp, zeytinyağında soteleyin.

Ardından havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.

Salça, sarımsak ve domatesleri ekleyip kavurun.

3-4 dakika sonra taze barbunyaları ilave edin.

Sıcak su, tuz ve şekeri ekleyip pişmeye bırakın.

Su az gelirse pişerken sıcak su ekleyebilirsiniz.

Yemeğinizi ılındıktan sonra maydanozla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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