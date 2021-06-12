Taze barbunya nasıl yapılır? Taze barbunya tarifi
Taze barbunya yemeği yapılışı | Yaz mevsimiyle birlikte tezgahlar taze barbunyalarla dolup taştı. Pek çok kişi taze barbunya yemeğinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Tam ölçülü taze barbunya nasıl yapılır?
Leziz bir taze barbunya yemeği hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, taze barbunya tarifi
Taze barbunya tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo taze barbunya
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 adet domates
- 2 adet havuç
- 2 diş sarımsak
- 1 adet küp şeker
- Tuz
- 2 su bardağı sıcak su
Taze barbunya nasıl yapılır?
Öncelikle taze barbunyaları ayıplayıp güzelce yıkayın.
Soğanı yemeklik doğrayıp, zeytinyağında soteleyin.
Ardından havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.
Salça, sarımsak ve domatesleri ekleyip kavurun.
3-4 dakika sonra taze barbunyaları ilave edin.
Sıcak su, tuz ve şekeri ekleyip pişmeye bırakın.
Su az gelirse pişerken sıcak su ekleyebilirsiniz.
Yemeğinizi ılındıktan sonra maydanozla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.