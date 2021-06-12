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‘Tayyip Dede’sinden çocuklara sürpriz
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Gündem ‘Tayyip Dede’sinden çocuklara sürpriz
Gündem

‘Tayyip Dede’sinden çocuklara sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitmişti. Erdoğan, namaz sonrası cami çıkışında 'Tayyip Dede' diyen çocukların yanına giderek onlara oyuncak dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 14:20:00 -
‘Tayyip Dede’sinden çocuklara sürpriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu.

Başkan Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bazı vatandaşlar da makam aracının yanında Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektiriyor. Bu sırada Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da olduğu görülüyor.

 

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