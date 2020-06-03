Tayvanlı üreticiler, helal sertifikalı ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) Başkanı Walter Yeh, helal sertifikalı endüstrinin önemli bir iş sahası haline geldiğini belirterek, "Mevcut küresel Müslüman nüfus yaklaşık 1,8 milyar seviyesinde, diğer bir deyişle her 4 kişiden biri Müslüman nüfusu oluşturuyor. 2030 yılına kadar ise 2,2 milyar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu büyük potansiyeli değerlendirmeliyiz." dedi.

Dış Ticaret Bürosu ve TAITRA tarafından kurulan Tayvan Helal Merkezi, Tayvan'ın önde gelen helal sektörü oyuncularının küresel helal pazarındaki varlıklarında önemli rol oynuyor.

Merkez; Heysong, Grape King, Royal Family, Shih Chen, Ten Art gibi Tayvan'ın 15 tanınmış helal ürün üreticisini bir araya getirerek "Tayvan Helal Ürünler Online Lansmanı"nı gerçekleştirdi.



Toplantının açılışında konuşan TAITRA Başkanı Yeh, helal sertifikalı endüstrinin önemli bir iş sahası haline geldiğini belirterek, "Mevcut küresel Müslüman nüfus yaklaşık 1,8 milyar seviyesinde, diğer bir deyişle her 4 kişiden biri Müslüman nüfusu oluşturuyor. 2030 yılına kadar ise 2,2 milyar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu büyük potansiyeli değerlendirmeliyiz." dedi.

2017 yılında Tayvan hükümeti tarafından Tayvan Helal Merkezi'ni kurmak için görevlendirildiklerini hatırlatan Yeh, "Tayvan'ın çoğunlukla Müslüman dostu bir çevreye sahip olmasını, daha nitelikli helal gıdalar ve ürünler üretmesini istiyoruz. Son yıllarda dünyadaki diğer Müslüman kardeşlerimiz için helal ürünlerimizi Malezya, Dubia ve Endonezya'daki süpermarketlerle tanıştırdık. Helal sertifikalı ürünlerdeki tanıtım başarımızı çabamıza borçluyuz. Helal endüstrisiyle başarımızı genişletmek istiyoruz." diye konuştu.





- Tayvan'da 1.075 adet helal sertifikalı üretici ve işletme bulunuyor





Tayvan'ın önde gelen helal gıda üreticileri, TAITRA öncülüğünde düzenlenen "Tayvan Helal Ürünler Online Lansmanı"nda sertifikalı yeni ürünlerini de tanıttı. Ürünler arasında GDO'suz mısırdan imal edilen popcorn'dan meyve çaylarına, gıda takviyelerinden cilt bakım ürünlerine kadar farklı ve zengin yelpazede helal ürün seçenekleri bulunuyor.

İlk kez düzenlenen çevrim içi lansmanda, gıda, içecek, biyoteknoloji ve cilt bakım ürünleri de dahil olmak üzere Tayvan'ın helal sertifikalı ürünleri tanıtıldı.

Verilen bilgiye göre, Tayvan'da tarım, deniz ürünleri, işlenmiş gıda, gıda aroması, sağlıklı gıda, biyoteknoloji, eczacılık, kozmetik sektörlerinden 1.075 adet helal sertifikalı üretici ve işletme bulunuyor.

Tayvan, helal ürün ihracatını ağırlıklı olarak Malezya, Dubai ve Endonezya'ya gerçekleştiriyor.

Mastercard Küresel Müslüman Seyahat Endeksi'ne göre, Tayvan, 2019 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı dışındaki ülkeler arasında Müslümanların en çok seyahat ettiği ülke konumunda bulunuyor.





