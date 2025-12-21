Tayvan'da korkutan sarsıntı! Hualien açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Tayvan’ın doğu kıyısında bulunan Hualien ili açıklarında, yerel saatle akşam saatlerinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.
5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.