Dünya

Tayvan'da korkutan sarsıntı! Hualien açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tayvan'da korkutan sarsıntı! Hualien açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan’ın doğu kıyısında bulunan Hualien ili açıklarında, yerel saatle akşam saatlerinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

