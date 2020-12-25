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Aktüel Tayvan kıyı savunma gücünde reforma gidiyor
Aktüel

Tayvan kıyı savunma gücünde reforma gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:56:07 -
Tayvan kıyı savunma gücünde reforma gidiyor

ANKARA (AA) - Tayvan, kıyı savunma gücünde yeniden düzenlemeye gidiyor.

Taiwan News'ün haberine göre, Tayvan Boğazı'ndan Çin uçaklarının geçişi ve fırkateynlerinin bölgede seyri nedeniyle gerilimin tırmandığı bir dönemde Tayvan Savunma Bakanlığı, "2023 yılına kadar beş kıyı savunma tugayının" daha oluşturulacağını açıkladı.

Reformun, 1 Ocak'ta Tayvan'ın kuzeyine ve güneyine birer tugay takviye edilerek başlatılacağı ifade edildi.

Düzenlemenin, 1997 yılından bu yana bir ilk olacağı kaydedildi.

Tayvan Ordu Sözcüsü, "kıyı tugayların sayısının 7'den 12'ye çıkarılması savunma kabiliyetlerini artıracağını" söyledi.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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