Tayland'da protestocular olağanüstü halin kaldırılması için mahkemeye başvurdu

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland'da son bir haftadır anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle kitlesel gösteriler düzenleyen hükümet karşıtları, hükümetin protestoları engellemek için aldığı olağanüstü hal kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, protestolara katılan bir grup üniversite öğrencisi, başkent Bangkok'taki Asliye Hukuk Mahkemesine gelerek hükümetin 15 Ekim'de aldığı ve Bangkok'ta 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklayan olağanüstü hal kararının iptal edilmesi için dilekçe verdi.

Mahkeme başvurusunun ardından basına konuşan üniversite öğrencileri, hükümete protesto haklarını engellememesi ve reform taleplerine kulak vermesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, 14 Ekim'de başkent Bangkok'ta başlayan büyük çaplı gösteriler bugün de binlerce kişinin katılımıyla devam etti.

Başkentteki Zafer Anıtı'nda toplanan protestocular, anayasal reform ve Başbakan Prayut'un istifasına yönelik çağrılarını sürdürdü.

- Monarşi yanlılarından karşı protesto

Bu arada, bir grup monarşi destekçisi de Bangkok'taki Ramkhamhaeng Üniversitesinin bulunduğu sokakta karşı gösteri yaparak Tayland Kralı'na desteklerini ifade etti.

Basına konuşan protestocuların temsilcisi Sirimongkol Ruampan, hükümet karşıtlarının Başbakan Prayut'un istifasını istemesiyle hiçbir sorunu olmadığını belirterek "İstedikleri gibi protesto yapsınlar ama monarşiye dokunmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Siyasi bir amaçla toplanmadıklarını belirten Ruampan, "Bizim tek amacımız monarşinin, protestocular tarafından siyasete alet edilmemesidir." şeklinde konuştu.

- Tayland'da hükümet karşıtı protestolar



Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.



Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.



Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.



Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere her gün devam etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Başbakan Prayut, 16 Ekim'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, protestoların sürmesi durumunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini vurgulamıştı.

Hükümet, daha sonra aldığı kararlarda protestoların haberini yapan 3 muhalif internet sitesine erişimi kapatmış, gösterilerin televizyonda canlı yayınlanmasını engelleme emri vermişti.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.