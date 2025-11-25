  • İSTANBUL
Tayland'da öldüğü sanılan yaşlı kadının hayatta olduğu tabuttan gelen sesle anlaşıldı
Dünya

Tayland'da öldüğü sanılan yaşlı kadının hayatta olduğu tabuttan gelen sesle anlaşıldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tayland'da öldüğü sanılan yaşlı kadının hayatta olduğu tabuttan gelen sesle anlaşıldı

Tayland'da 65 yaşındaki bir kadının, yakınları tarafından cenaze işlemleri için tapınağa getirildiği sırada tabuttan ses gelmesiyle hayatta olduğu ortaya çıktı.

Tayland'ın Bang Yai bölgesindeki Wat Rat Prakhong Tham adlı Budist tapınağında şaşkınlık verici bir olay yaşandı.

Yerel yetkililerin hayatını kaybettiğini bildirdiği 65 yaşındaki bir kadının cenaze işlemleri için tapınağa getirildiği sırada, inanılmaz bir durumla karşılaşıldı.

Kadının erkek kardeşi, ölüm bildirimi üzerine gerekli belgeleri hazırladığını ve yaşlı kadını tabutla tapınağa getirdiklerini belirtti.

Tapınak yetkilisi Pairat Soodthoop, kadının kardeşinin önce organ bağışı için hastaneye gittiğini ancak hastanenin resmi ölüm belgesi olmadığı gerekçesiyle bağışı kabul etmediğini öne sürdü.

 

TAPINAKTA HAYATA DÖNDÜ

 

Tapınak yetkilisi Pairat, ölüm belgesi eksikliği nedeniyle tapınakta törenin yapılamayacağını açıklarken, tabuttan ses geldiğini duyduklarını ifade etti.

Tapınak çalışanları tabutu açtıklarında, yaşlı kadının hareket ettiğini ve hayatta olduğunu fark etti. Kadın derhal hastaneye sevk edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, kadının kalp krizi veya solunum yetmezliği gibi belirtiler göstermediği, ancak şiddetli hipoglisemi (kan şekerinin olması gerekenden düşük olması) teşhisiyle tedavi altına alındığı kaydedildi.

 

HİPOGLİSEMİ NEDİR?

 

Hipoglisemi, kandaki şeker miktarının (glikoz) normal seviyenin altına düşmesi durumudur. Hipoglisemik reaksiyonun başlangıcında görülen belirtiler şunlardır:

  • Bulanık görme

  • Baş ağrısı ve baş dönmesi

  • Terleme

  • Bayılma hissi

Uygun müdahale yapılmadığı takdirde bu durum, bilinç kaybı ile sonuçlanabilir, ki bu vakada da şiddetli hipogliseminin geçici olarak ölüm benzeri belirtilere yol açtığı düşünülmektedir.

 

