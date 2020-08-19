Tayland'da öğrencilerden eğitim bakanına protesto

BANGKOK (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da monarşiye ve hükümete karşı başlattıkları eylemleri sürdüren öğrenciler, Eğitim Bakanı Nataphol Teepsuwan’ı yuhalayarak protesto etti.

Bangkok Post gazetesindeki habere göre, başkent Bangkok'taki Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 500 öğrenci, daha iyi bir eğitim talebinde bulunarak Başbakan Prayut Çan-oça ve Eğitim Bakanı Teepsuwan’ın istifasını istedi.

Üzerilerinde okul kıyafetleri olan ve kollarına beyaz kurdeleler bağlayan öğrenciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Öğrenciler, bakanlığın önüne kendileriyle konuşmaya gelen Eğitim Bakanı Teepsuwan ve heyetini yuhalayarak protesto etti.

İsmi açıklanmayan bir öğrenci, yaptığı açıklamada, "Kimse diktatörlük altında mutlu değil." ifadelerini kullandı.

- Öğrenci protestoları

Ülkede lise ve üniversitelerdeki kılıf kıyafet düzenlemelerine karşı mayıs ayında başlatılan eylemler, zaman içinde siyasal rejimi ve öğrencilerin "baskıcı" olarak nitelendirdiği uygulamalarını hedef alan geniş çaplı protesto hareketine dönüşmüştü.

Monarşinin ve ordunun siyasetten elini çekmesi, insan haklarına ve halkın demokratik taleplerine saygı göstermesi çağrısıyla farklı kentlerde gösteri düzenleyen öğrenciler, anayasanın değiştirilmesini, seçimlerin yinelenmesini ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesini talep ediyor.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Yingluck Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.