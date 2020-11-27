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Aktüel Tayland'da muhalifler darbe iddialarına karşı sokaklara indi
Aktüel

Tayland'da muhalifler darbe iddialarına karşı sokaklara indi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:44:09 -
Tayland'da muhalifler darbe iddialarına karşı sokaklara indi

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland'da bir süredir Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası ve anayasal reformlar için protesto gösterileri düzenleyen hükümet karşıtı gruplar, ülkede darbe yapılacağı iddialarına tepki göstermek için sokaklara çıktı.

Başkent Bangkok'taki Lat Phrao kavşağında akşam saatlerinden itibaren toplanan binlerce protestocu, "Darbe Karşıtı Tatbikat" adını verdikleri gösteride, darbelere karşı sloganlar atarak Başbakan Prayut'un istifasını istedi.

Olası bir darbeye karşı tepkilerinin sert olacağını vurgulayan göstericilerin sözcülerinden Panupong Jadnok, "Ülkemizde şimdiye kadar 13 darbe oldu. 14'üncü darbe asla başarılı olamayacak." dedi.

Çok sayıda gösterici, polisin tazyikli su müdahalesine karşı kendilerini korumak için şişme ördekleri kalkan olarak kullandı.

Protesto gösterilerinin 14 Ekim'den bu yana hemen hemen her gün sürdüğü Tayland'da hükümetin, karışıklığa son vermek için orduyla anlaşarak darbe yapacağı iddiaları uluslararası basına yansımıştı.

Başbakan Prayut ve Tayland Genelkurmay Başkanı Narongpan Jittkaewtae, salı günü yaptıkları basın açıklamasında, darbe iddialarını yalanlamıştı.

- Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

14 Ekim'den itibaren kitlesel hale gelen protestolar, başkent Bangkok'ta daha kalabalık sayılarda yapılmaya başlamıştı.

29 Ekim'de Başbakan Prayut, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

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