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Aktüel Tayland'da kraliyet yanlıları, protestocuların iki lideri hakkında suç duyurusunda bulundu
Aktüel

Tayland'da kraliyet yanlıları, protestocuların iki lideri hakkında suç duyurusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 05:49:24 -
Tayland'da kraliyet yanlıları, protestocuların iki lideri hakkında suç duyurusunda bulundu

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir düzenlenen kitlesel gösterileri organize eden, protestocuların iki lideri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kraliyet ailesini destekleyen Thai Pakdee isimli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, gösterilerde monarşiye hakaret ederek Kral'a ihanet yasasını çiğnedikleri gerekçesiyle, protestocuların liderlerinden Parit Chiwarak ve Atthapol Buaphat hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, protestocuların liderlerinin monarşiye hakaret ettiklerine dair videoların ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Geçen ay gözaltına alınan protestocuların 12 liderine, monarşiye hakaret suçlamaları yöneltilmişti.

Tayland’da Kral'a ihanet yasaları uyarınca monarşiyi eleştiren veya hakaret edenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.

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