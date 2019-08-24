0553 313 94 23

Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon yaptı

Türk girişimci Hazel Topçu, Tayland tatilinde aç kalınca gıdaların raf ömrünü 30 yıla çıkaran bir teknoloji çözümü geliştirdi. Gıdanın besin değerini bozmadan uzun süre korumayı başaran girişimci ve ekip arkadaşları, milyar dolarlık dünya kurutulmuş gıda (Freeze dry) pazarında pay alma mücadelesi verecek- Haus Gıda Kurucusu Hazel Topçu:- "Süt olmayınca haliyle peynir, yoğurt türevleri de yok. Üstüne bir de ekmek olmaması ile kahvaltı benim için tamamen kabus haline gelmeye başladı. Birkaç gün idare ediyorsunuz ama 10 günden sonra iş gerçekten zorlaşıyor"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon yaptı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknopark’ta çalışmalarını sürdüren Türk girişimci Hazel Topçu, Tayland tatilinde aç kalınca gıdaların raf ömrünü 30 yıla çıkaran bir teknoloji çözümü geliştirdi. Gıdanın besin değerini bozmadan uzun süre korumayı başaran girişimci ve ekip arkadaşları, milyar dolarlık dünya kurutulmuş gıda (Freeze dry) pazarında pay alma mücadelesi verecek.

Haus Gıda Kurucusu Hazel Topçu, AA muhabirine inovatif çözümü ve şirketinin gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Peynir, zeytin, muz, kavun ve bamya gibi besinleri hiçbir kimyasal işlem uygulamadan kurutup pakete koymayı başardıklarını anlatan Topçu, geliştirdikleri çözümü şöyle anlattı:

"Liyoflizasyon teknolojisini kullanıyoruz. Gıdaları önce şokluyoruz sonra içerisindeki suyu gıdanın yapısına zarar vermeden çekiyoruz. Gıdanın içerisinde hiç nem kalmadığı için bozulma da ortadan kalkmış oluyor. Gıda bu sayede yıllarca dayanabiliyor.

Bir muz düşünün. Kabuklarını soyup doğradıktan sonra şokluyoruz. İçerisinde bulunan suyu kapalı sistem geliştirdiğimiz cihazımız sayesinde hücre zarının etrafında bulunan porlar (delikler) sayesinde uçuruyoruz. Bu sayede şekli, rengi, besin değeri, kokusu ve tadı hiç değişmiyor. Tazesi ile aynı görüntüde fakat içerisinde hiç su kalmadığı için kıtır kıtır hale geliyor. Aslında tamamen fiziksel bir işlem. Kimyasal hiçbir şey uygulamıyoruz. Yediğiniz her şey tazesi ile tamamen aynı."


- Fikir Tayland'da aç kalınca geldi


Topçu, gıdaları kurutup paketleme fikrini Tayland tatilinde aç kaldığı zaman geliştirdiğini ifade ederek, ülkede soya sütü dışında sütün bulunmadığını söyledi.

Soya sütünü de çok lezzetsiz bulduğunu dile getiren Topçu, şunları kaydetti:

"Süt olmayınca haliyle peynir, yoğurt türevleri de yok. Üstüne bir de ekmek olmaması ile kahvaltı benim için tamamen kabus haline gelmeye başladı. Birkaç gün idare ediyorsunuz ama 10 günden sonra iş gerçekten zorlaşıyor. Yanımda peynir getirmem de imkansız. Getirsem de 40 derece sıcaklığa dayanması mümkün değil.

Arkadaşlarımla aramızda konuşuyorduk, 'Keşke bozulmayan peynir olsa, uzun süre dayansa, bir de hafif olsa' diye. Bu konuşma uzadı gitti ve bizim de aklımızda 'nasıl olur' soruları dönmeye başladı. Ve sonucunda şirket kuruldu. The Snack Haus markası altında artık 30 yıla kadar dayanan, kıtır kıtır ve çok hafif peynirler üretebiliyoruz."


- "Atıştırmalık sektörü için yeni yaklaşım sunuyoruz"


Topçu, dünyada yeni gelişen ve trend haline gelmeye başlayan Freeze dry sektöründe farklı kurutma çeşitleri olmasına rağmen gıdanın tüm yapısını koruyan, şeklinin, renginin, tadının, besin değerlerinin hiç değiştirmeden saklanabileceği başka hiçbir yöntemin bulunmadığını söyledi.

Kurutulmuş gıda sektöründe uzun soluklu bir aktör olmayı umduklarını belirten Topçu, şöyle konuştu:

"Ürünlerimiz şimdilik sadece Türkiye’de satılıyor. Global sağlıklı atıştırmalık pazarının her yıl yüzde 15 büyümeyle 2025’te 32 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Bizlere de yakın zamanda bir pay vereceğinden eminim.

Taze meyve, sebze ya da et/süt ürünü hiç fark etmez, biz bu gıdanın içerisindeki suyu alıyoruz ve ona 30 yıl raf ömrü sağlıyoruz. Ve bunu yaparken hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Tazesi ile tamamen aynı kıtır formda gıdalar elde ediyoruz. Ürünlerimizle Türkiye piyasasına yeni bir soluk getiriyoruz. Hem kuru gıda sektöründeki sorunları düzeltiyoruz, hem de atıştırmalık sektörü için yeni bir yaklaşım sunuyoruz. Aslında kuru meyve ve cips sektörünün arasında yeni bir kategori oluşturmaya çalışıyoruz."

"Ürünlerimizi müşterilerimize iki farklı yaklaşımla ulaştırıyoruz. Birinci markamız HAUS Freeze dry olarak müşteri bazlı ürün servisini yani müşterinin istediği özelliklere göre tamamen özel ve yeni ürünleri oluşturma imkanı veriyoruz." diyen Topçu, " Diğer markamız The Snack HAUS ise; perakende sektörü için belirlediğimiz ve tamamen Türkiye topraklarında yetiştirilmiş meyve, sebze ve süt ürünlerinden oluşuyor. Böylece Türkiye’deki çiftçilere ve hammadde üreticilerine destek vermemizin yanında hem şirketler için yeni gelir modeli oluşturuyoruz hem de nihai tüketicilerin rahatlıkta yiyebileceği sağlıklı atıştırmalıkları sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.


- Hedef Orta Doğu ve Avrupa


Geliştirdikleri teknolojinin dünya gıda otoriteleri ile Türkiye sağlık ve gıda kurumları tarafından onaylı olduğunu ifade eden Hazel Topçu, ürünlerinin çeşidini artırarak, Orta Doğu ve Avrupa pazarı başta olmak üzere dünyaya ihracat yapmak istediklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
  1. Freeze dry
  2. Haus Gıda
  3. Hazel Topçu
  4. inovasyon
  5. Tayland

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü "Adba" göreve hazır
    1. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    2. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    3. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    4. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    5. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    6. Teknopark İstanbul genişliyor
    7. Doğa sararınca raylardaki "vaha"..
    8. En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve..
    9. Prostat kanseri testi nedir nasıl..
    10. Düğünde ilginç kavga nedeni! Ortalık..
    11. Rusya nükleer denizaltılarla füze..
    12. Bigaspor Yaz Futbol Okulunda madalyalı..
    13. Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar..
    14. Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon..
    15. FETÖ operasyonunda yakalanan 10..
    16. Van’da site sakinlerinden örnek..
    17. Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini..
    18. Hem hafif hem pratik: Izgara şeftali..
    19. Başkentlilerin içini ısıtan filmlerle..
    20. Okul servisinde fırsatçılar mesaide
    21. İnternette en çok müzik klipleri..
    22. Marshall Adaları'ndaki dang humması..
    23. "Güzel atlar ülkesi"ni ağaç ve taş..
    24. MediaMrkt’tan öğrenci evleri için..
    25. "Hedefimiz olimpiyata gitmek"
    26. Baharevleri Eylül’ü bekliyor
    27. "Türkiye'nin Suriyelileri sınır dışı..
    28. Saç dökülmesi kadınları da etkiliyor
    29. İşler düzeliyor, şirket sayısı artıyor
    30. Eli öpülesi yaşlılara destek..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor