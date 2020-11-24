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Aktüel Tayland'da 7 protestocuya Kral'a hakaret suçlaması
Aktüel

Tayland'da 7 protestocuya Kral'a hakaret suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:54:29 -
Tayland'da 7 protestocuya Kral'a hakaret suçlaması

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle düzenlenen protestolara katılan 7 kişi, Kral Maha Vajiralongkorn'a hakaret suçlamasıyla mahkemeye çağrıldı.

Protestocu grupların açıklamalarında, mahkemeye çağrılan 7 kişinin 30 Kasım'a kadar gelmemesi durumunda, haklarında yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

Öte yandan protestocular, yarın başkent Bangkok'taki Demokrasi Anıtı'nda geniş çaplı gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

Hükümetin ise gösterinin yapılacağı alana yaklaşık 6 bin polis görevlendireceği kaydedildi.

Tayland’da Ceza Kanunu'nun Kral'a ihanet suçunu düzenleyen maddeleri uyarınca monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.

- Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

29 Ekim'de Başbakan Prayut, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

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