  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tayland Kralı Vajiralongkorn babasının doğum günü anısına tören düzenledi
Aktüel

Tayland Kralı Vajiralongkorn babasının doğum günü anısına tören düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:19:01 -
Tayland Kralı Vajiralongkorn babasının doğum günü anısına tören düzenledi

BANGKOK (AA) - Tayland'da binlerce kişi, Kral Maha Vajiralongkorn'un ölmüş babası Kral Bhumibol Adulyadej’in doğum günü dolayısıyla başkent Bangkok'ta toplandı.

Kral Maha Vajiralongkorn, Büyük Saray önünde kraliyet rengi olan sarı kıyafetler giyen binlerce kişinin eşliğinde 4 yıl önce yaşamını yitiren babası Kral Bhumibol Adulyadej’in 93. doğum günü anısına mum yakma töreni düzenledi.

Törene katılanlardan Sirinan Jungwatmunee, monarşinin yüzyıllardır devam ettiğini, sadece birkaç aydır düzenlenen protestolarla bunun değiştirilemeyeceğini söyledi.

Tayland hükümeti, halkı Kral Bhumibol Adulyadej’in doğum günü törenine davet ederek kraliyet ailesine bağlılıklarını göstermesini istemişti.

- Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

29 Ekim'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çı..
İçişleri büyük operasyonu duyurdu! Komando, JÖH, PÖH...
Gündem

İçişleri büyük operasyonu duyurdu! Komando, JÖH, PÖH...

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!
Dünya

Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin eşiyle iletişime geçerek boşanmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay