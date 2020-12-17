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Aktüel Tayland, 56 ülkenin vatandaşlarına seyahat kısıtlamasını kaldırdı
Aktüel

Tayland, 56 ülkenin vatandaşlarına seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:45:29 -
Tayland, 56 ülkenin vatandaşlarına seyahat kısıtlamasını kaldırdı

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması getirdiği 56 ülke vatandaşlarını ülkeye kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Channel News Asia'nın haberine göre, Kovid-19 Görev Gücü Sözcüsü Taweesin Wisanuyothin, aralarında ABD, Fransa ve Avustralya'nın olduğu 56 ülkenin vatandaşlarının önceden vizeye başvurmadan Tayland'a seyahat edebileceklerini bildirdi.

Wisanuyothin, ülkeye geleceklerin seyahatlerinden 72 saat önce alınmış negatif Kovid-19 test sonuçlarını ibraz etmelerinin zorunlu olacağını, ayrıca 2 hafta otellerde karantinada tutulacağını belirtti.

Sözcü ziyaretçilere 30 günlük turist vizesi verileceğini, vize süresinin karantinanın ardından 45 güne çıkarılacağı kaydetti.

Ekonomisi turizme dayalı olan ülkede hükümet, Noel döneminde seyahat kısıtlamalarını kaldırarak bu yıl yurt içi turizme odaklanmak zorunda kalan sektörü bir nebze canlandırmayı umuyor.

Sınırlardaki sıkı kontroller ve seyahat kısıtlamaları sayesinde ülkede virüsün yayılmasını büyük ölçüde sınırlı tutan Tayland'da bugüne dek çoğunluğu yurt dışı kaynaklı 4 bin 281 vakaya rastlandı, virüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede virüs bulaşan 3 bin 989 kişi sağlığına kavuşurken 232 kişinin tedavisi sürüyor.

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