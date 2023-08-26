Tayfur Bingöl yine Beşiktaş yolunda
Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş geçtiğimiz sezon kadrosunda olan ve birçok mevkide oynayabilen Tayfur Bingöl'ü tekrar gündeme aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroya Türk oyuncu takviyesi de arzu ediyor.
Umut Meraş-Deniz Türüç takasında istenen sonuç çıkmazken geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı takımda forma giyen Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile görüşmeler yeniden hız kazandı.
Beşiktaş'ın bu transferi 1 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor. Kartal, söz konusu rakamı 4 taksitle ödemek isterken Akdeniz ekibiyse parayı peşin talep ediyor. Taraflar arasında ödeme planı görüşmeleri sürüyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Tayfur Bingöl bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.