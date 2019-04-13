Bu sıralar ismi Beşiktaş teknik direktörlüğü için geçen Tayfun Korkut’un kim olduğu araştırılıyor. Tayfun Korkut Almanya’da doğdu ve bu ülkede büyüdü. 6 yaşında bir köy takımına yazıldı. 12 yaşında da 2. Lig takımı olan Stuttgarter Kickers’ın alt yapısına seçildi. 21 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Tayfun Korkut kimdir? Tayfun Korkut nereli ve kaç yaşında? Tayfun Korkut nerede oynadı?

Tayfun Korkut 2 Nisan 1974 Stuttgart doğumludur. Korkut, Stuttgart yakınlarındaki Ostfieldern şehrinde büyüdü ve futbola 6 yaşında yerel bir takım olan TB Ruit'te başladı. 12 yaşında da alt lig takımlarından Stuttgarter Kickers'ın altyapısına seçildi. Bu kulüpte tüm altyapı takımlarında oynadı ve başarılı olarak A Takım'a kadar yükseldi. 13 Ağustos 1994'te Almanya Kupası karşılaşmasında SC Freiburg karşısında son 15 dakika oyuna giren futbolcu, ilk resmi maçına çıktı. Dönemin üçüncü ligi olan Regionalliga'da mücadele eden takım ile ilk lig maçına ise 25 Eylül 1994'te SSV Ulm 1846'e karşı çıktı. Sezon sonunda birinci olan SpVgg Unterhaching'in üç puan ardında kalarak ikinci olup, 2. Bundesliga'ya çıkamadılar.

21 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye geldi. Daha ilk sezonunda takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Sezon öncesi resmi olmayan TSYD Kupası'nda Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 90 dakika sahada kalıp, iki maçta da galibiyet gördü. Fenerbahçe ile ilk maçı, 8 Ağustos 1995'te Partizan Tirana ile oynanan UEFA Kupası ön eleme maçı oldu. İlk golünü 9 Eylül 1995'te Gaziantepspor'a attı. İlk sezonunda 30 maça çıkıp 5 gol kaydetti. Sezon sonunda Türkiye Ligi şampiyonu oldular.

Sonraki sezon Eylül ve Ekim aylarında üst üste geçirdiği sakatlıklar yüzünden çok sık forma şansı bulamadı. O sezon ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giydi. 2000'e kadar formasını giydiği Fenerbahçe'de teknik adamların en çok kullandığı futbolculardan biri oldu. 1998'de Başbakanlık Kupası ve Atatürk Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

Sezonu 24 maçta 4 golle kapattı

Fenerbahçe'de 5 sezon forma giydikten sonra Arif Erdem'le beraber Real Sociedad'a transfer oldu. Yabancı dil avantajından dolayı İspanya'da adaptasyon sorunu yaşamadı. Ligin ilk hafta maçı olan Racing de Santander karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Ancak 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve Aralık ayına kadar sakatlığı devam etti. Sakatlıktan döndükten sonra formayı kapan Korkut, sezonu 24 maçta 4 golle kapattı. 2002-03 sezonunda eskisi kadar şans bulmasa da millî takımdan arkadaşı Nihat Kahveci ile oynadığı sezonu lig ikincisi olarak bitirme başarısı gösterdiler.

2003-04 sezonunda bir başka La Liga ekibi Espanyol'a transfer oldu. Sezon başlarında sık sık forma şansı bulsa da sezon sonuna doğru tercih edilmemeye başladı ve sezonu golsüz kapatıp, İspanya yıllarına son verdi. 2004-2005 sezonu başında Beşiktaş kulübüne transfer olarak, yeniden Türkiye'ye döndü. Beşiktaş'ta da ilk 11 oyuncusu olarak başladığı sezonu yedek kulübesinde tamamladı. Sonraki sezon da sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayınca Aralık 2005'te sözleşmesi karşılıklı fesh edildi. 2005-2006 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'ndeki yarım sezonunda 13 maçta 1 gol kaydetti. Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerine son verdi.