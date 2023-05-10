Tavuklu şifa çorbası! Bugün ne pişirsem? Tarifi herkesi mest eden, çok talep edilen tam kıvamında o tarifin sırrı

Tavuk suyu çorbası tarifi merak ediliyor. İçeriğindeki malzemelerle tam bir bağışıklık deposu olan tavuk suyu çorbası şifa niyetine tüketiliyor. Özellikle kış aylarında tercih edilen tavuk suyu çorbasını her mevsim ayrı şifa dağıtıyor. Yapımı bu tarifle oldukça kolay. Peki, Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tavuk suyu çorbası tarifi ve malzeme listesi...

Tavuklu Şifa Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 tane tavuk kalça but veya bir tane göğüs

1 çay bardağı tel şehriye

1 tane rendelenmiş orta boy havuç

1 tane küçük doğranmış orta boy kuru soğan

Yarım küçük doğranmış kırmızı kapya biber

2 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı un

1 dolu yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam ince doğranmış maydanoz

Tuz, karabiber

5 su bardağı tavuk suyu

1 buçuk su bardağı su

Tavuklu Şifa Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağı ve sıvı yağı koyduğumuz çorba tenceresine rendelenmiş havucu ekleyip havuçlar biraz yumuşayana kadar kavuralım

Küçük doğranmış soğanı ve küçük doğranmış kırmızı kapya biberi ilave edip soğanlar ve biberler yumuşayana kadar kavurmaya devam edelim.

Sonra ezilmiş sarımsak ekleyip bir iki tur daha çevirelim.

2 yemek kaşığı unu ekleyip bir dakika daha kavuralım.

Bir buçuk su bardağı soğuk su ilave edip bir çırpıcıyla güzelce karıştıralım .

5 su bardağı tavuk suyu ekleyelim

Kaynamaya bırakalım kaynayan çorbaya bir çay bardağı tel şehriyeyi ilave edelim.

Şehriyeler yumuşamaya başladığında haşlanmış didiklenmiş tavukları tuz ve karabiberi ekleyip bir taşım kaynatıp altını kapatalım.

En son ince kıyılmış maydanoz ilave edelim.

Servis kaselerine aldığımız çorbamızı arzu ederseniz limonla servis yapabilirsiniz afiyet şifa olsun.

Tavuk suyu çorbası içerdiği bol malzeme ile ana yemek niteliğinde doyurucu bir çorba olarak biliniyor. Çoğu kültürde yer alan bu lezzetli çorba haşlanmış tavuk ile hazırlanıyor. Protein değeri de oldukça yüksek olan tavuk suyu çorbasına isteğe göre sebzeler eklenerek lezzetine lezzet ekleyebilirsiniz.