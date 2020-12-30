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Kadın - Aile Tavuklu kuskus çorbası nasıl yapılır? | Kuskus çorbası tarifi
Kadın - Aile

Tavuklu kuskus çorbası nasıl yapılır? | Kuskus çorbası tarifi

Farklı çorba tarifi | Kuskus özellikle çocukların 'hayır' diyemediği lezzetlerden biri. Kuskus ile hazırlayacağınız çorba ise hem leziz hem de besleyici olacaktır. Peki, kuskus çorbası nasıl hazırlanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:22:00 -
Tavuklu kuskus çorbası nasıl yapılır? | Kuskus çorbası tarifi

Tavuklu kuskus çorbası gerekli malzemeler | Akşam yemeği için farklı bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka tavuklu kuskus çorbasını denemelisiniz. Peki, tavuklu kuskus için hangi malzemeler gerekiyor? 

Kuskus çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 1 litre süt
  • 1 litre tavuk suyu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2,5 bu bardağı kuskus

Üzeri için:

  • Nane
  • Pul biber
  • Tereyağı

Tavuklu kuskus çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle tavuğu haşlayın.

Haşlanan tavuğu süzün. Suyu bir kenara alın.

Tavuk göğsünü didikleyin.

Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın.

Yağ ısınınca kuskusu ekleyin kavurun.

Ardından tavuk suyunu ilave idin.

Kuskus yumuşayınca tavuk eti, süt, tuz ve baharatı ilave edin.

Süt eklendikten sonra ocağın altını hızla kapatın. Uzun süre kaynatırsanız süt kesilir.

Tereyağını bir tavada eritin. Nane ve pul biberi kızdırın.

Çorbayı servis aşamasında sosla ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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