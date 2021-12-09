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Kadın - Aile Tavuklu klukuşa nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tavuklu klukuşa nasıl yapılır?

Boşnak yemeği klukuşanın tarifi çok pratik.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 15:54:00 - 2021-12-09 16:03:08
Tavuklu klukuşa nasıl yapılır?

Tavuklu klukuşa malzemeleri neler?

Tavuk marinasyonu için:

  • 400 gram tavuk kanat
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı
  • toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kekik

Klukuşa için:

  • 4 adet patates 
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 su bardağı su
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 2,5 su bardağı un

Tavuklu klukuşa nasıl yapılır?

lk olarak tavuk parçalarını yoğurt, karabiber, kırmızıbiber, kekik ve tuz ile karıştırın beklesin. Hamuru için patates ve soğanı garniturdeki patates büyüklüğünde minik küp küp doğranır. Üzerine yağ, yoğurt, karabiber, tuz ve su karıştırılır. Daha sonra unu azar azar ekleyerek kek kıvamında hamur elde edelim. Margarinle yağlanmış tepsiye dökün. Üzerine tavuk parçalarını yerleştirin. 180 derece ısıtılmış fırında 40-45 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.Afiyet olsun.

 

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