Tavuk köftesi tarifi nasıl yapılır?

Hem lezzeti farklı hem de kendisi çok hafif. Evdeki malzemelerden, en ekonomik şekilde yapabileceğiniz tavuk köftesi tarifi.

Malzemeler:

400 gr tavuk kıyması

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

Çeyrek demet maydanoz

12 yemek kaşığı bayat ekmek kırıntısı

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Derin bir yoğurma kabına kıymayı rendelediğiniz soğanı ve ezdiğiniz 2 yemek diş sarımsağı ekleyin. İnce ince kıydığınız maydanozu ilave edin. Bayat ekmeğinizin içini elinizle çıkarın ve blenderdan geçirerek ufalayın. 9 yemek kaşığı kadar yoğurma kabına ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yoğurarak ekmek kırıntısı eklemeye devam edin. Toparlanan kıymanın üzerine streç çekerek 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Kendini çeken kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Köfteleri yuvarlayarak şekillendirin. Tavayı hafifçe yağlayın ve köftelerinizi önlü arkalı kızartın. Afiyet olsun