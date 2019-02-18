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Tavuğu kaçırılan horoz çılgına döndü!

Sosyal medyada yem yediği tavuğun bir adam tarafından alınarak götürülmesi üzerine çılgına dönen horozun adamı kovaladığı görüntü binlerce kez izlendi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:06

Sosyal medyada yakın zamanda paylaşılan bir videoda, horozun birlikte yem yediği tavuğun bir şahıs tarafından alınmasına verdiği tepki izleyenleri güldürüyor. Nerede çekildiği bilinmeyen cep telefonu görüntülerinde, yem yiyen bir horoz, beraber karnını doyurduğu tavuğun bir şahıs tarafından alınıp götürülmesi üzerine çılgına dönüyor. Kanatlarını çırparak şahsı kovalayan horoz, daha sonra tavuğun bırakılmasıyla sakinleşiyor. Tavuğun güvende olduğunu anlayan horozun daha sonra diğer tavukların yanına döndüğü anlar, görüntüyü çekenleri hayli güldürüyor. Cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce kez izlendi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:06
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