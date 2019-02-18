Tavuğu kaçırılan horoz çılgına döndü!

Sosyal medyada yakın zamanda paylaşılan bir videoda, horozun birlikte yem yediği tavuğun bir şahıs tarafından alınmasına verdiği tepki izleyenleri güldürüyor. Nerede çekildiği bilinmeyen cep telefonu görüntülerinde, yem yiyen bir horoz, beraber karnını doyurduğu tavuğun bir şahıs tarafından alınıp götürülmesi üzerine çılgına dönüyor. Kanatlarını çırparak şahsı kovalayan horoz, daha sonra tavuğun bırakılmasıyla sakinleşiyor. Tavuğun güvende olduğunu anlayan horozun daha sonra diğer tavukların yanına döndüğü anlar, görüntüyü çekenleri hayli güldürüyor. Cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce kez izlendi.