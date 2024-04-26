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Ekonomi Tavuğa ihracat yasağı geliyor
Ekonomi

Tavuğa ihracat yasağı geliyor

Yeniakit Publisher
2024-04-26 14:30:00 - 2024-04-26 14:49:18
Tavuğa ihracat yasağı geliyor

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatlara karşı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İhracat yasağıyla ilgili çalışma yapılıyor. Fiyatları düşürmek için çalışma yapılıyor. Kurban bayramına piyasa domine edilecek." denildi.

Nihat Uludağ, canlı yayında Ticaret Bakanlığı'nın beyaz et fiyatlarını düşürmek için çalışma başlattığını da ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın beyaz etteki fahiş fiyat artışını engellemek için tavuğa yurt dışına ihracat yasağı geleceğini açıkladı. Bu yasak ile yurt dışına ihraç edilen tavuğun iç piyasaya yönlendirileceğini ve fiyat artışının önüne geçileceği belirtildi.

 Uludağ, Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 136 fahiş fiyat denetçisinin Ticaret Bakanlığı tarafından göreve başlatıldığını da hatırlattı. Fahiş fiyat denetçilerinin "Kırmızı etteki fiyat artışının beyaz eti de etkiledi" dediğini söyleyen Uludağ, vatandaşın beyaz ete yöneldiğini, alınan tedbirlerle beyaz et arzının artarak fiyatlara inandığını ifade etti.

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