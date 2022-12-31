Tavşan köylülerin korkulu rüyası oldu!
Yaban Tavşanları Şırnak'taki köylülerin korkulu rüyası haline geldi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Dağaltı köyünde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında meyve ağaçlarını kendilerince koruma altına almaya çalışıyorlar. Köylüler, kar yağmadan önce ve hayvanlar ağaçlara zarar vermeden önce elma, armut, kiraz, cennet hurması, erik, kayısı ve nar gibi 10 bin adet meyve ağacı için nöbet tutuyor. Branda ve çadırlarla ise ağaç gövdelerini kapatıyor.
Aynı zamanda köylüler ağaçlara zarar vermemesi için tavşanlara köyün giriş ve çıkış bölgelerinde yemek bırakıyor.