  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tavşan köylülerin korkulu rüyası oldu!
Yerel

Tavşan köylülerin korkulu rüyası oldu!

Yaban Tavşanları Şırnak'taki köylülerin korkulu rüyası haline geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 13:40:00 - 2022-12-31 13:42:03
Tavşan köylülerin korkulu rüyası oldu!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Dağaltı köyünde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında meyve ağaçlarını kendilerince koruma altına almaya çalışıyorlar. Köylüler, kar yağmadan önce ve hayvanlar ağaçlara zarar vermeden önce elma, armut, kiraz, cennet hurması, erik, kayısı ve nar gibi 10 bin adet meyve ağacı için nöbet tutuyor. Branda ve çadırlarla ise ağaç gövdelerini kapatıyor.

Aynı zamanda köylüler ağaçlara zarar vermemesi için tavşanlara köyün giriş ve çıkış bölgelerinde yemek bırakıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23