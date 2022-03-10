Tave balte tarifi nasıl yapılır? Kolay ve pratik tave balte tarifi
Arnavutluk'un ulusal yemeklerinden biridir. Yeşil yapraklı sebzeler (genellikle ıspanak) veya patates ile yapılır? Tave balte tarifi nasıl yapılır? Kolay ve pratik tave balte tarifi
Tave balte tarifi
Tave balte nasıl malzemeleri
- 500 gr dana eti
- 1 kilo soğan
- 4-5 diş sarımsak
- 1/2 biber
- Biraz zeytinyağı
- 2-3 adet kırmızı domates
- Biraz tuz ve karabiber
- 2 defne yaprağı
- Arzuya göre biraz tarçın
- 1-2 yemek kaşığı sirke
- Biraz acı biber
Tave balte nasıl yapılır?
Geniş bir tavada yemeklik doğranmış soğanı kavurun, ince kıyılmış biberi ekleyin. Soğan yumuşayana ve sararıncaya kadar birkaç dakika karıştırın. Ardından parçalara ayırdığınız etleri ilave edin. Rengi dönene kadar yavaş yavaş karıştırın. Üzerine sirkeyi dökün ve tüm eti emene kadar bırakın. Bu sırada domatesleri rendeleyin ve etin üzerine atın. Baharatları, ince kıyılmış sarımsak, biber, pul biber, defne yaprağı, tarçın ve tuzu ekleyin. Tencereyi bir kapakla kapatın ve domates tamamen eriyene kadar bırakın. Etler yumuşayacaktır (etin pişmediğini görürsek biraz et suyu ekleyip kaynamaya bırakabiliriz). Daha sonra hazırlanan kütleyi küçük kil tavalara atın. Tavaları önceden ısıtılmış 250°C fırına yaklaşık 25 dakika koyun. Kızarmış ekmek ile sıcak tava servis yapın.
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