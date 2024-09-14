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Gündem Tavanda asılı kaldı! Burası uzay değil işyeri
Gündem

Tavanda asılı kaldı! Burası uzay değil işyeri

Yeniakit Publisher
2024-09-14 14:38:00 -

​​​​​​​Nevşehir'de sayaç okumak için girdiği binanın birinci katında zemin çökünce alt katın asma tavanında asılı kalan görevli, iş yeri sahibinin yardımıyla aşağı indi.

Alınan bilgiye göre, Meram Elektrik Dağıtım AŞ görevlisi, Lale Caddesi'ndeki bir binanın sayaçlarını okumak için apartmanın birinci katına çıktı.

Burada sayaçları arayan görevlinin bastığı yer çöktü, personel giriş katta bulunan iş yerinin asma tavanında asılı kaldı.

Görevli, iş yeri sahibi İhsan Menevşe'nin yardımıyla indi.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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