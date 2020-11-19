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Aktüel Tava ciğerin "UNESCO" yolculuğu ciğercileri sevindirdi
Aktüel

Tava ciğerin "UNESCO" yolculuğu ciğercileri sevindirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:34:16 -
Tava ciğerin "UNESCO" yolculuğu ciğercileri sevindirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin meşhur tava ciğerinin UNESCO'ya girmesi için çalışma başlatılması kentteki ciğercileri sevindirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Valiliği öncülüğünde başlattığı projeyle Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini dünya çapında tanıtacak.

Türkiye'nin önde gelen şefleriyle hazırlanacak proje kapsamında tava ciğerin UNESCO'da yerinin alması hedefleniyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, tava ciğerin doğranmasından pişirilmesine ve sunuma kadar geçen her sürecin kendisine özgü olduğunu söyledi.

Tava ciğerin UNESCO yolculuğunun kentteki ciğercileri heyecanlandırdığını belirten Dinar, "Hayallerimiz gerçek oluyor. Çok sevinçliyiz. İnşallah UNESCO'da yerimizi alacağız." dedi.

Yöresel yiyecekler arasında en hızlı pişen yemeğin tava ciğer olduğunu anlatan Dinar, ciğerin yağa atıldıktan sonra 1 dakika içinde sunuma hazır hale geldiğini ifade etti.

Edirne tava ciğerinin kendine özgü öğeleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Dinar, "Tava ciğer, doğranmasıyla ve pişirilmesiyle, unu ve yağıyla coğrafi işaret almış bir yiyecek. Trakya'da yetişen 2 yaşını geçmemiş danaların karaciğerinden yapılan tava ciğer lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor." diye konuştu.

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