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Tatlıya düşkünlük biraz da genetik

Bazı kişilerin şekerli gıdalara fazla düşkün olmasının "boğaza düşkünlükten" değil, bir genden kaynaklanabileceği anlaşılıyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:43
Tatlıya düşkünlük biraz da genetik


Kanada Toronto Üniversitesi araştırmacıları, hücrelere glikozun alımını denetleyen ‘GLUT2 geni’nin bazı kişilerin şekerli gıdalara diğerlerinden daha fazla düşkün olmasına sebep olabileceğini belirtiyorlar.

Biri obezite belirtileri gösteren orta yaşlılardan, diğeri obezite belirtileri göstermeyen erişkin gençlerden oluşan 2 gruptan alınan kan örnekleriyle bu kişilerin DNA yapılanı incelendi. 2 grubun genetik yapısını ve beslenme alışkanlıkları da karşılaştırıldı. Sonuçta, şekerli gıdalara daha düşkün olan kişilerde, kilosu ne olursa olsun, GLUT2 geninin değişime uğramış olduğu görüldü.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:43
  1. tatlı krizi
  2. tatlıya düşkünlük
  3. genetik

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