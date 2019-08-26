0553 313 94 23

Tatlıses’ten Beyazgül’e teşekkür

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
Tatlıses’ten Beyazgül’e teşekkür

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Tatlıses, doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi kararı için Beyazgül’e ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.


Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses’in doğduğu yeri Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi iş birliği içerisinde restore ederek müzeye dönüştürmeye karar verdi. Bundan dolayı Şanlıurfa’ya gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa’nın turizm potansiyelinin yükselmesi adında gerçekleştirilen projelerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.


İbrahim Tatlıses’e doğduğu şehir olan Şanlıurfa’ya hoş geldiğini ifade eden Beyazgül, “Ne kadar şehir dışında yaşasa da kalbi Şanlıurfa için atan bir kardeşimiz. Kendisi dünyaca tanınmış bir sanatçı ve her gittiği yerde Şanlıurfa’yı tanıtmıştır. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Şanlıurfa sabrın şehri ve insanlarımız bazen sabır ile imtihan ediliyor. Bu şehir Hz İbrahim ile Hz Eyyüp ile birçok değerleri kazanmış ve devam ettiriyor. Göbeklitepe Şanlıurfa’mız için çok önemli bir değer ve yine İbrahim Bey Göbeklitepe’mizi ziyaret ederek tanıtımında bir adım daha ileriye götürecektir ve bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Gelen turistlere siz Şanlıurfa’nın neyini beğeniyorsunuz diye sorduğumuzda biz insanları ve sevgisini beğeniyoruz diyorlar. İbrahim Bey dünyaca tanınmış bir sanatçı ve Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ın gayretleri ile doğduğu yeri restore ederek turizme kazandırmayı hedefliyor. Sanatçımızın hayranları gelip doğduğu yeri görecekler. Ben imkânsızlıklar içerisindeyim, kaderime küskünüm demek yok işte bunun örneği burada. Kaderine küsmemiş ve mücadele etmiş olan İbrahim Tatlıses’e bu gün imparator diyoruz" dedi.


Sanatçı İbrahim Tatlıses ise, “Çevre ülkelerde yaşayan hayranlarım, İbrahim Tatlıses nerede doğmuş diyorlar. Belediye Başkanlarımızın girişimleri ile doğduğum mağara restore edilerek turizme katkı sağlanması hedefleniyor ve bizlerin de gayesi o. Mağara da doğduğum için iftihar ediyorum,ailemin maddi durumu olmadığı için oralarda yaşıyorlardı. Fakir bir ailenin çocuğuydum babam ciğerci, Allah yürü kulum dedi ve yürüdük ama bir kaza geldi bizi buldu. Sayın Başkanlarım ile birlikte olmaktan iftihar ediyorum her geldiğimizde Şanlıurfa’nın daha da geliştiğini görüyorum. Bu değişim İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde olmayan şey” şeklinde konuştu.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, “İbrahim Tatlıses Şanlıurfa’nın öz evladı ve doğduğu yer Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Hızmalı mahallemizde kalıyor. Lakin doğduğu mağaranın bahçe kısmı Büyükşehir Belediyemize aitti ve sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüşmelerimiz neticesinde bu alanı müze olarak Haliliye Belediyesine aktarılmasını kararlaştırdık. Vermiş olduğu katılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Beye teşekkür ediyoruz. Biz bir ekibiz ve Şanlıurfa’nın hizmetkârıyız bu doğrultuda Şanlıurfa’nın gerek turizmi olsun gerek ise diğer tüm konularda elimizden gelen tüm özveri ile çalışacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek sınavlarına hazırlık kursu
    1. Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek..
    2. Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de..
    3. AK Parti Adıyaman teşkilatı..
    4. Selin vurduğu Terme’de facianın..
    5. Dicle’de özel yetenek sınavı heyecanı
    6. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    7. Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne..
    8. Moğolistanlı heyet Konya’da..
    9. Fetih Müzesi’nde keman resitali
    10. Genç kızın üzerinden uyuşturucu çıktı
    11. Bıçaklı saldırıya uğrayan anne..
    12. Başkent’e ithal ağaç girmeyecek, israf..
    13. Tüm dünyaya duyurdular: Suudi..
    14. Kepez’in Uluslararası Folklor..
    15. Kıbrıs gazisi bedenini kadavra olarak..
    16. FETÖ'nün sözde yöneticisi tutuklandı
    17. Aksaray semaları paraşütçülerle..
    18. Husilerden başkent Riyad’a İHA..
    19. Yamaç Paraşütü Süper Final Test..
    20. 3 günde yüzlerce göçmen yakalandı
    21. Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü,..
    22. MHP İl Başkanı Çiçek: “Malazgirt..
    23. Belediye Başkanı Rasim Arı’dan..
    24. Ordu’da afet bilançosu ağır oldu
    25. Vali Karaloğlu: “Antalya bir deniz..
    26. Erciyes Kadın Platformu Başkanı..
    27. İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93..
    28. Davutoğlu'nun sözleri CHP ve HDP'ye..
    29. Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den..
    30. En büyük balığı tutmak için kıyasıya..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”