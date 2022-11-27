Tatlıses'ten AK Parti ile ilgili skandal çıkış! Çarpıtmanın bu kadarına pes

AK Parti'den defalarca milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, "hayvanseverlik" maskesi altında tuhaf bir hükümet eleştirisine imza attı. Konya'da hayvan barınağında köpeklerin vahşice öldürülmesi sonrası yaşanan protestoların provokasyona dönüşmemesi için tedbir alan polisler üzerinden AK Parti hükümetine kinini kusan Çıtak, "Senin amacın üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi" yorumlarına sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Konya'da hayvan barınağında köpeklerin vahşice öldürülmesi sonrası hayvan severler soluğu Konya'da aldı. Konunun hassasiyetini göz önünde bulunduran polis ekipleri ise tatsız bir olay yaşanmaması için barınak önüne barikat kurdu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da polis barikatı görüntüsünü paylaşarak aklı sıra provokasyona girişti. Çıtak, "Rezillik! Polisimizi ne için görevlendirmişler... Bizi, hayvanları korumaları gerekirken katilleri korutan baştakiler... Yazıklar olsun" herzelerini yumurtladı.