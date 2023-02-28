Tatlılardan sonra 1 kaşık sirke tüketirseniz! Tadı sert ama en önemli gıda: Hazırlanın hemen başlıyoruz

Tatlılar lezizdir ancak bir o kadar da zararlıdır. Bunun temel nedeni kan şekerinizi aniden yükselten ve sizi kısa sürede acıktıran insülin direncini harekete geçirmeleridir.

İşlenmiş tatlılar gibi yüksek glisemik indeksli gıdalar, kan şekerinizi daha düşük glisemik indeksli gıdalara göre daha hızlı yükseltir.

Şekerli yiyecekler kan şekerini ve insülin seviyelerini hızla yükselterek androjen salgılanmasının artmasına, yağ üretimine ve iltihaplanmaya neden olur ve bunların tümü akne gelişiminde rol oynar.

Tatlılardan vazgeçemiyorsanız ve bu konuda endişeliyseniz biraz sirke size oldukça önemli faydalar sağlayabilir...

Tatlıdan sonra sirke tüketimi de sirkenin içerdiği asetik asit antiglisemik etki gösterir ve gastrit boşalma dediğimiz mide boşalması süresini uzatır.

Böylece tatlı tüketiminden sonra bir kaşık sirke içerseniz, fazla şeker nedeniyle kısa süre içerisinde oluşan hızlı acıkma ve fazla yeme isteğinin önüne geçebilirsiniz.

Ancak sirkeyi doğru şekilde tüketmelisiniz

Yemeklerden ve özellikle tatlılardan sonra içeceğiniz bir kaşık elma ya da üzüm sirkesini direkt olarak yutabilirsiniz ancak mideniz hassas bir yapıya sahipse bir bardak ılık suya ilave ederek tüketmekte fayda var.

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Böylece tatlıdan kısa bir süre sonra açlık krizlerine girmeyeceksiniz. Kan şekerinizin aniden fırlamasının önüne geçmiş olacaksınız.

Bununla birlikte sirkenin diğer etkilerinden de yararlanmış olursunuz...

Sirke bu yararının yanı sıra bir çok etkiye sahiptir.

Bağırsaklarınızdaki yararlı bakterileri arttırır

Yediklerinizin sindirimini kolaylaştırır

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Cildi diri tutar ve güzelleştirir.

Enerji kaynağıdır.

Ağız ve diş sağlığının korunmasına fayda sağlar

Özellikle geceleri ve sıcaklıkla artan kaşıntının, uyuz hastalığının en önemli belirtisi olduğundan hatta beyaz sirke uyuz tedavisinde sirke pamuğa döküldükten sonra vücuda iyice uygulanır. Sirke pamuk yardımı ile cilde uygulanır.