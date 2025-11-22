Tatlı yiyen Muhallebili Kemalpaşa tatlısı siparişi veriyor! İki katı lezzet isteyenler hemen yapın
Sütlü tatlı yiyen hemen hemen herkesin yaptığı Muhallebili kemalpaşa tatlısı bu malzemeler alınarak yapılıyor. Püf noktasına bakıp hemen yapın! Bu püf noktalarıyla iki katı lezzete dönüştürdü.
Sütlü tatlı yiyen Muhallebili kemalpaşa tatlısı siparişi verse de istenilen hızda gelmiyor. sütlü tatlı tariflerinden olan Muhallebili kemalpaşa tatlısını birde böyle deneyin!
Muhallebili Kemalpaşa (Birde Böyle Deneyin) Tarifi İçin Malzemeler
- 1 paket kemal paşa tatlısı
- Paketin üzerindeki ölçü miktarı da su ve şeker
- 5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 6 yemek kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı hindistan cevizi
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı margarin
Muhallebili Kemalpaşa (Birde Böyle Deneyin) Tarifi Nasıl Yapılır?
Merhabalar.
Şerbetli tatlımızı serinliğiyle hafifleten bir tatlı. Muhteşem de kokuyor ayrıca .
Tatlı severleri cezbedecek bir tarif miss .
Öncelikle kemalpaşa tatlımızı üzerindeki tarife göre hazırlayalım.
Daha sonra hazır olan kemalpaşa tatılarımızı borcamımıza dağıtmadan güzelce dizelim.
Tenceremize tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemelerimizi alıp muhallebi kıvamı alana kadar pişirelim.
Ocaktan aldığımız muhallebimize margarin ve vanilyamızı alıp güzelce karıştıralım.
Soğuk tatlıya sıcak muhallebimizi yayıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim 3 saat dinlendirip servis edelim.
