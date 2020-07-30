Tatlı şerbeti kaç dakikada kaynar?

Baklava şerbeti ölçüsü bire birdir, yani şeker ve su oranı eşittir. 1 tepsi baklava şerbeti için 4 bardak su 4 bardak şeker yeterli olacaktır.

Tatlı şerbeti ne kadar kaynar?

Tencere ocağa konulur.

Bir tepsi baklava için 4 bardak şeker ve 4 bardak su hazırlanır.

Oda sıcaklığındaki içme suyu ve şeker tencereye eklenir.

Bu karışım şeker eriyene kadar tahta bir kaşık yardımı ile karıştırılır.

Ocak orta ateşte açılır.

Şerbet kaynamaya başlayınca ocak kısılır ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 15–20 dakika kaynatılır.

Ocaktan almadan hemen önce 4-5 damla limon suyu eklenir.