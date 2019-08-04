Tatlı krizinize saniyeler içinde son vermek istiyorsanız; bu tarif tam size göre

Sağlıklı beslenmeye özen göstersek de bazen kaçamaklar yapmayı severiz. Kadınlar özel günlerinde tatlı krizleri konusunda kendilerini daha az frenleyebilirler. Meyve ve tarçın kombinasyonları lezzetli ve tatlı krizlerini önleyici de olsa bazen göz göre göre kalori bombardımanına mani olunamayabilir. Böyle anlarda işinize fazlasıyla yarayacak, saniyeler içinde hazırlayabileceğiniz bir tarif ile karşınızdayız.

Mikrodalga fırında krem çikolatalı kek tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı esmer şeker

2 yemek kaşığı kakao tozu

Çeyrek çay kaşığı kabartma tozu

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı yağ

2 yemek kaşığı krem çikolata

Öncelikle un, şeker, kakao ve kabartma tozunu bir kasede çırpın.

Ardından karışıma kalan tüm malzemeleri ilave edip, iyice çırpın.

Mikrodalga fırına dayanıklı bir fincana karışımı boşaltın.

Fırınınızın en yüksek ısısında keki 4-5 dakika pişirin.

Pişirme süresi fırınınızın yapısına göre farklılık gösterebilir.

Kekin piştiğini kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz.

Servis esnasında keki çikolatalı sos ya da dondurmayla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.