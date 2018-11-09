Tatlı badem yağının cilde faydaları

TATLI BADEM YAĞININ FAYDALARI

Cildi temizler.

İnce çizgi ve kırışıklıkları giderir.

Göz çevresi bakımında etkilidir.

Göz altı morluklarına iyi gelir.

Kirpikleri uzatır.

Makyajı temizlemeye yardımcıdır.

Dudak bakımına iyi gelir.

Cildi güneşten korur.

Badem yağıyla deniz tuzunu karıştırıp peeling yapabilirsiniz.

Nemlendirmek ve güçlendirmek için tırnaklara badem yağı uygulayabilirsiniz.

Tıraştan önce kesikleri önlemek için cilde badem yağı uygulayabilirsiniz.

Saçlara ve kırılmış saç uçlarına uygulamak için birkaç damla tatlı badem yağı kullanabilirsiniz.

TATLI BADEM YAĞI KENDİ BAŞINA KULLANIMI

NASIL KULLANILIR?

Bir şişe organik tatlı badem yağı alın.

Yüzünüzü yıkayın ve bir havluyla kurutun.

Parmaklarınıza birkaç damla yağ koyun ve iki elinizin parmaklarını birbirine sürtün.

Badem yağını cildinize hafifçe parmaklarınızla sürün.

Gün boyunca veya gece ciltte bırakılabilir.



