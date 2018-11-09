Tatlı badem yağının cilde faydaları
Tatlı badem yağının cilt için birçok faydası vardır. Peki bunlar nelerdir? İşte tatlı badem yağının yararları ve kullanım alanları…09 Kasım 2018 Cuma 21:59
TATLI BADEM YAĞININ FAYDALARI
Cildi temizler.
İnce çizgi ve kırışıklıkları giderir.
Göz çevresi bakımında etkilidir.
Göz altı morluklarına iyi gelir.
Kirpikleri uzatır.
Makyajı temizlemeye yardımcıdır.
Dudak bakımına iyi gelir.
Cildi güneşten korur.
Badem yağıyla deniz tuzunu karıştırıp peeling yapabilirsiniz.
Nemlendirmek ve güçlendirmek için tırnaklara badem yağı uygulayabilirsiniz.
Tıraştan önce kesikleri önlemek için cilde badem yağı uygulayabilirsiniz.
Saçlara ve kırılmış saç uçlarına uygulamak için birkaç damla tatlı badem yağı kullanabilirsiniz.
TATLI BADEM YAĞI KENDİ BAŞINA KULLANIMI
NASIL KULLANILIR?
Bir şişe organik tatlı badem yağı alın.
Yüzünüzü yıkayın ve bir havluyla kurutun.
Parmaklarınıza birkaç damla yağ koyun ve iki elinizin parmaklarını birbirine sürtün.
Badem yağını cildinize hafifçe parmaklarınızla sürün.
Gün boyunca veya gece ciltte bırakılabilir.
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