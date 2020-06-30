Tatilcilerin yeni gözdesi "izole" tatiller

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tatil yapmak isteyenlerin geçmiş yıllardan farklı seçeneklere yönelmesine neden oldu. Normalleşme dönemiyle birlikte özellikle küçük gruplarla, izole tatiller ön plana çıkıyor.

HIS Travel İç Turizm Müdürü Can Mergen, AA muhabirine, yeni normalleşme sürecinde tatillerin "sağlık" unsuru önceliğe alınarak yapılmaya başlandığını söyledi.

Normalleşme süreciyle birlikte seyahatlere ilişkin farklı taleplerin geldiğini belirten Mergen, "F.I.T denilen münferit seyahatin popülerliği arttı. Buna göre deneyim içerikli münferit tur paketleri öne çıktı. Genele hitap eden ürün pazarlamasından ziyade müşteri segmenti odaklı ürünlerin sunumuna odaklanmak da öne çıkan değişimlerden oldu. Seyahatseverler yeni deneyimler elde edebileceği ama bunu yaparken günümüz şartlarının getirdiği 'önce sağlık' kuralını da göz ardı etmeden tatil organizasyonları talep ediyor. Daha küçük gruplarla, izole, doğa ve denizle iç içe tatiller revaçta." dedi.

- "Teknelere ve villalara talep arttı"

Mergen, bu dönemde sağlıklı turizm sertifikasının ayırt edici bir talep oluşturduğuna işaret ederek, otellerin yayınladığı hijyen manifestoları ve belli standartlar çerçevesinde yapılan belgelendirme süreçlerinin tatilcilerin yakından takip ettiği detaylar arasında yer aldığını bildirdi.

Bu dönemde tekne ve villa tatillerine yönelik yoğun talep aldıklarını ifade eden Mergen, "Özellikle tekne kiralamak ve yelkenli deneyimi yaşamak son zamanlarda artan taleplerden. Daha izole bir tatil alternatifi yaratması ve deniz tatilini doyasıya yaşatması sebebiyle tekne tatili popülerliğini daha da artıracak gibi duruyor." diye konuştu.

Mergen, tatilcilerin popüler rotasının Ege Bölgesi olduğuna dikkati çekerek, Akdeniz Bölgesi'nde de butik hizmet alınabilecek, Kaş, Adrasan, Olimpos gibi bölgelere talebin arttığını dile getirdi.

Çalıştıkları partnerlerinden sağlık ve hijyen açısından yaptıkları uygulamaları yazılı talep ettiklerini vurgulayan Mergen, "Onlardan gelen bildirimleri kurduğumuz ekiple sürekli teyit ediyoruz. Her bir konaklama tesisine kendimiz gidecekmişiz gibi, ulaşım araçlarına kendimiz ya da ailelerimiz binecekmiş gibi kontrollerimizi üst düzeyde yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tercih, kitle turizminden çok yayla tatillerine yönelik"

Bukla Tur Kurucu Ortağı Okan Yenigün de bu süreçte, özellikle temmuz-ağustos dönemi için doğa ve Karadeniz turları planladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Kültür ve yurt dışı turları için eylül sonu başlayan tatiller planladık. İnsanların kalabalık ortamlarda ve büyük otellerde tatil yapmayacaklarını gördük. Talepler ve sosyal medyadan gelen sorular da bu yönde. Bireysel rezervasyonların yanında özel grup talepleri de yoğunlaşacak. Orta yaş üstü seyahatseverler bu yaz tatil yapmaktan çekiniyor. Salgının tamamen bitmesini bekleyecekler gibi gözüküyor."

Web site trafiğine ve sosyal medya hesaplarından gelen sorulara bakıldığında katılımcıların izole ortamlarda olabilecekleri tatil planlarıyla ilgilendiklerini belirten Yenigün, kültür ve yurt dışı turlarla ilgilenenlerin sayısının düşük olduğunu söyledi.

Yenigün, tatilcilerden gelen soruların çoğunun uçakla yolculuk hakkında olduğuna dikkati çekerek, bu konuda hava yolu firmalarının daha fazla bilgilendirme yapmaları gerektiğini bildirdi.

İnsanların kalabalık ortamlara girmek istemediklerini ifade eden Yenigün, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlar ya izole olabilecekleri seyahat acentelerinin sunduğu doğa tatili seçeneklerini değerlendirecekler ya da kendileri kamp-karavan tatili yapacaklar. Büyük gruplar ve otobüslerle uzun yol gidilen turların hiç talep görmeyeceğini düşünüyoruz. İstanbul civarı günübirlik doğa yürüyüşleri, yakın bölgelerde hafta sonu kampları (İğneada, Kerpe gibi) ve doğa-kültür tatillerinin birleştirilebildiği (Karadeniz, Likya Yolu, Kemaliye gibi) seyahat çeşitleri en çok sorulan tatil seçenekleri."

- "Güven şu an en önemli olgu"

Bu yaz en popüler destinasyonlardan birinin Karadeniz Bölgesi olacağını ve kitle turizminden çok küçük gruplarla doğa yürüyüşlerini içeren yayla tatillerinin tercih edileceğini vurgulayan Yenigün, şu ana kadar gelen taleplerin de bu yönde olduğunu dile getirdi.

Seyahatlerde sağlık ve hijyenle ilgili genelgelere uyan tesis ve araç firmalarıyla çalışacakları bilgisini veren Yenigün, şunları kaydetti:

"Bünyemizdeki otel, restoran ve araçlarda hijyen kurallarına uyulacak hazırlıklar yapıldı. Doğaya ve insana zarar vermeyen, sertifikalı dezenfeksiyon ve hijyen ürünleri kullanıyoruz. Hem virüse karşı koruma özelliği yüksek olan hem de temas edecek kişilerde sağlık sorunlarına yol açmayacak ürünleri tercih etmenin öneminin farkındayız. Araçlarla yapılan yolculuklarda zorunluluk olsun veya olmasın herkesin maske takması katılımcılardan beklediğimiz tek şey. Biz otel ve diğer tesislerimizde dağıtmak üzere maske bulundursak da katılımcıların kendi maskelerini getirmelerini istiyoruz. Siz istediğiniz kadar kaliteli malzeme temin edin, insanlar kendi satın aldığı şeylere daha çok güvenir. Güven şu an en önemli olgu. Seyahat edeceklerin güvenli bir ortama gitmelerini sağlamak da esas amacımız."