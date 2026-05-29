Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Bolu'da kilometrelerce araç kuyruğu

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Bolu'da kilometrelerce araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilinin 7'nci, bayramın ise 3'üncü gününde dönüş için yola koyulan sürücüler, karayollarında ciddi bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği yer yer durma noktasına geldi. Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlardan olan Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli geçişi, Köroğlu Rampaları ve Dörtdivan ilçesi mevkilerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, yavaş ilerleyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlarda güvenlik önlemlerini artırdı.

 

Öte yandan, dönüş yolculuğunda yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla Bolu Valiliği tarafından yeni bir tedbir kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; bu kapsamda 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyecek.

